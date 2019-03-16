Genç
Çiftçi Projesi kapsamında Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde 42 genç çiftçi destek aldı. Türkiye
'nin değişik illerinden Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek alan çiftçilerden oluşan ve aralarında yabancı heyetin de bulunduğu grup Beypazarı ilçesinde örnek model oluşturan bayan çiftçileri köylerinde, tarlalarında ziyaret etti.
Gezide, AB
uzmanlarından oluşan bir heyetin yer aldığı ekip Beypazarı'nın tarımsal potansiyelini de inceleme fırsat buldu.
İlce Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, ilçenin tarımsal potansiyeli ve ilçede sürdürülen tarımla hangi tür sebzelerin üretildiği konusunda heyeti bilgilendirdi.
Güncel
Kaynak: AA