25.06.2019 13:19
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Genç Çiftçi Projesi

Genç Çiftçi Projesi

Ayvacık ilçesinde "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 4 üreticiye 136 koyun teslim edildi.

Ayvacık ilçesinde " Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 4 üreticiye 136 koyun teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan proje çerçevesinde Hüseyinfakı köyünde küçükbaş hayvan dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ , İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin , İl Genel Meclisi Üyesi Turan Tumay ve genç çiftçiler ile aileleri katıldı.
Kura çekimiyle, hak sahibi 4 çiftçiye 136 koyun teslim edildi.

Karadağ, proje kapsamında hibe koyunları alan çiftçilere uyarılarda bulunarak, bakımları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
Ayvacık , Genç , Ekonomi

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