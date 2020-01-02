Haberler » Ekonomi » Genç Çiftçi Projesi ile istiridye mantarı üretimine başladı - Ekonomi

Genç Çiftçi Projesi ile istiridye mantarı üretimine başladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan Hediye Başar kurduğu Mantar Üretim Tesisi ile iş sahibi oldu.

02.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:49 Genç Çiftçi Projesi ile istiridye mantarı üretimine başladı
'ın ilçesinde Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan Hediye Başar kurduğu Mantar Üretim Tesisi ile iş sahibi oldu.

Bozdoğan Örmepınar Mahallesi'de oturan Hediye Başar, 2018 yılında aldığı Genç Çiftçi Projesi desteği ile istiridye mantarı üretimine başladı. Örmepınar Mahallesi'nde kurduğu tesiste üretime başlayan Başar, üretimin gayet iyi gittiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesin"den faydalanarak üretim tesisimi kurdum, üretimim şimdilik çok iyi gidiyor, ileri ki dönemde tesisimi büyütmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, projeden faydalanan Başar'ın üretim tesisini ziyaret ederek, gerçekleştirilen üretim hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Bozdoğan, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:19   Memurun gözü enflasyon rakamlarında - Ekonomi
11:08   TCMB'den repo ihalesi - Ekonomi
11:06   Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz - Ekonomi
11:06   Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi
11:04   Çevre Bakan Yardımcısı Binpınar: 2020'de poşete zam yok - Ekonomi
10:35   Son dakika: Poşetler yeni yılda da 25 kuruşa satılacak - Ekonomi
10:22   Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar - Ekonomi
10:09   Milli Piyango çekilişinde, noter üyelerinin şüpheli tavırları dikkat çekti - Ekonomi
09:54   Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı - Ekonomi
09:42   Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar yeni yıl ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak - Ekonomi
2.01.2020 11:22:17