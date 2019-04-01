Kilis
'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Genç
Çiftçi Projesi kapsamında bin 360 adet koyun dağıtıldı.
Kilis İl Tarım ve Orman Bakanı
Müdürü Songül Kadıoğlu
, Çiftçiler ile üreticilere desteklerinin sürdüğünü ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projesi 2018 yılı Uygulamaları kapsamında: Kilis Merkez
, Elbeyli
, Musabeyli
ve Polateli
ilçelerimizdeki koyunculuk projesinden yararlanmaya hak kazanan 40 genç çiftçimize, bin 360 adet koyun dağıtımı yapıldı" diye konuştu. - KİLİS
Kilis, Genç, Güncel
Kaynak: İHA