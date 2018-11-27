Genç Çiftçi Projesi Veterineri Sürgün Ettirdi' İddiası

27 Kasım 2018 Salı 11:56



27 Kasım 2018 Salı 11:56

ZONGULDAK Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Çetin Tokur, kurum adına Van'a giderek 'Genç çiftçi' projesi kapsamında ihaleyi alan firmadan alımı yapılacak 750 büyükbaşı, şartnameye uygun olmadığını iddia ederek almadan döndü. Valilik tarafından görevini yapmadığı gerekçesiyle açılan soruşturma sonucunda Tokur'un ataması Ağrı'ya yapıldı. Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ise hayvanların şartnameye uygun olduğunu, veterinerin kasıtlı olarak seçim yapmadığını ileri sürdü.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç çiftçi' projesi kapsamında Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü veteriner hekim Çetin Tokur, 150 çiftçi adayına dağıtılmak üzere 750 hayvan alımını yapmak için Mayıs 2017'de Van'a gitti. Tokur iddiaya göre, ihaleyi alan firmanın 'Kombine Verimli Sığır Irkları' dağıtması gerekirken şartnameye uygun olmayan yerli ırk ve melezlerini dağıttığını tespit etti. Hayvan teslimatını onaylamayan Tokur, 750 büyükbaşı teslim almadan Zonguldak'a döndü. Tokur, fotoğraflarını çektiği hayvanların uygun olmadığı hakkında hazırladığı raporu Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne verdi. Zonguldak Valiliği, hayvan teslimatını onaylamadığı için şube müdürü Çetin Tokur hakkında soruşturma açtı. Önce açığa alınan Tokur, ardından Zonguldak'tan, Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tayin edildi. Kurum tarafından görevlendirilen başka bir memur tarafından teslim alınan hayvanlar ise proje kapsamında çiftçilere dağıtıldı.'DEVLETİMİN MENFAATLERİNİ KORUMAK SUÇ MU?'Tokur, Ağrı'ya atamanın iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı. Tokur, dava dilekçesinde şunları yazdı;"Van iline hayvan seçimine görevlendirildim. Elimizde teknik ve sağlık şartnamesi var. Teknik şartnamede kombine ırk veya melezleri olması gerekirken hayvanları evrak üzerinde bu şartlara uydurulduğunu fakat gerçekte hayvanların yerlinin melezi olduğu mahallinde yaptığımız tespitte anlaşılmıştır. Yine bu hayvanların yaşlarının 8 ve 13 aylık olması gerekirken bu kriteri de taşımadığı, ayrıca hayvanların canlı ağırlıklarının en az 180 kilo olması gerekirken bu kriteri de taşımadığı nedenlerinden dolayı tarafımdan, devletimin ve çiftçimin menfaatlerini korumak amacıyla şartnameye uymayan bu hayvanları onaylamadım. Bu gerekçe ile kasıtlı olarak bu hayvanları seçmediğim iddiasıyla şahsıma il müdürü Cemalettin Çataklı soruşturma açtırıp Ağrı iline beni sürgün ettirmiştir. Devletimin menfaatlerini korumak ne zamandan beri suçtur?"MÜDÜR ÇATAKLI: HAYVANLAR ŞARTNAMEYE UYGUNZonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ise hayvanların şartnameye uygun olduğunu, veteriner hekimin görevini yapmadığını öne sürdü. Veteriner hekimin kasıtlı olarak hayvanları seçmeden döndüğünü ileri süren Çataklı, "O hayvanlar şartnameye uygundu. Alınan hayvanlar da şartnameye uygun.Usulsüz bir durum yok. Bizden sadece eleman gidip seçiyor. O da kasıtlı olarak seçmedi" dedi.SENDİKADAN VETERİNERE DESTEKTürkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Tarım Orman Sen) Zonguldak Şube Başkanı Mithat Bülent Bağcı da veteriner hekim Çetin Tokur'a destek vererek, "Biz üyemizin her zaman arkasındayız. Bu iddialarla ilgili birçok illerde aynı sıkıntılar oldu. Üyemiz hayvan seçmeyle ilgili gidip görevini tam anlamıyla yapmış ama seçilecek hayvan olmadığı için seçmemiştir. Bunun akabinde de soruşturmalar açılmış. Biz üyemizin savunmasını yaptık. Cezalar verildi. Uyarı, kınama ve aylıktan kesme gibi. Bunların tamamında biz üyemizin yanında olduk. Bunun akabinde Ağrı'ya sürülmesi bir handikap ve acı bir durumdur. Devletin menfaatlerini korumak ne zamandan beri suç haline gelmiştir bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Olay yargıya intikal etmiştir. Biz de bu işin takipçisiyiz" diye konuştu.- Zonguldak