Genç Çiftçiler Sanatçılar Köyünde Buluştu

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:00

Genç çiftçi zirvesi için Türkiye'nin 81 ilinden Konya'ya gelen genç çiftçi adayları, sanatçıların köyü olan Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran köyünde buluştu.Genç çiftçi adayı gençler, sanatçıların köydeki kerpiç evlerini ziyaret ederken, yerleşim merkezindeki üretim yapılan bahçe ve alanlarda da incelemede bulundu.KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Danışmanı ve Proje Koordinatörü Ahmet Katıksız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yapılan zirve için 81 ilden Konya'ya gelen genç çiftçi adaylarını sanatçıların köyünde bir araya getirdiklerini söyledi.Türkiye'nin farklı yerlerinden yola çıkan gençlerle birlikte Sonsuz Şükran köyünde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Katıksız, şunları söyledi:"Bugüne kadar 7 bölgeden gençlerimizle çalıştaylar gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde, şunu diyoruz; biz Anadoluyu gerçekten bu verimli toprakları doldurmalıyız. Bunu doldurabilecek gerçekten nitelikli donanımlı üretebilen gençlerimiz ve profilimiz var. Genç arkadaşlarımız bugün buradalar ve buradan ayrıldıktan sonra projemiz bitecek ama Anadolunun farklı yerlerinde üretmeye devam edecekler. Proje kapsamında gençliğin tarımsal üretime dahil olmak için ne tür beklenti ve ihtiyaçları olduğunu bir sonuç bildirgesine dönüştürdük. Gençler gerçekten üretmek istiyorlar. Bunu bir kez daha burada gördük. Sadece üretmek için kendilerine alanlar oluşturulmasını bizden talep ediyorlar."Katıksız, proje kapsamında kendilerine Türkiye genelinden 7 bin 717 başvuru geldiğini ancak bu 7 bin genç arasından proje bütçesi sebebiyle sadece 81 ilden 81 kişiyi seçebildiklerini vurguladı.