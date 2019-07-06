06.07.2019 17:28
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Genç çiftçiler yaz kampında

Genç çiftçiler yaz kampında

Fatsa Ziraat Odasınca Bolaman Mahallesi'nde bulunan seralarda kurulan 'Çiftçi Eğitim Çiftliği'nde yaz kampı devam ediyor.

Fatsa Ziraat Odasınca Bolaman Mahallesi'nde bulunan seralarda kurulan 'Çiftçi Eğitim Çiftliği'nde yaz kampı devam ediyor.

Öğrencilerin yaz tatilini keyifli hale getirmek tarıma ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen kampa minik öğrencilerin katılımı renk kattı. Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Öğrencilerle birlikte çeşitli aktivitelerde bulunup çocukların yaz tatillerini eğlenceli hale getirdiler. Seralarımızda görevli mühendis arkadaşlarımızla fidan ile toprağı buluşturarak toprak sevgisini buraya gelen öğrencilerimize aşılıyoruz. Hedefimiz bilinçli çiftçiler yetiştirmek" dedi.

Öğrenciler ise yaz kampında öğrendiklerini kendi bahçelerinde uygulayacaklarını ifade ettiler. - ORDU
Kaynak: İHA
Bolaman, Fatsa, Güncel

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