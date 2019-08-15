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Genç çiftçilere 2 bin 142 koyun dağıtıldı

Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında hazırlanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Adıyaman'da 2 bin 141 koyun dağıtıldı.

15.08.2019 15:40 Genç çiftçilere 2 bin 142 koyun dağıtıldı
Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında hazırlanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Adıyaman'da 2 bin 141 koyun dağıtıldı.

2018 Yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı. Proje kapsamında Adıyaman'da 63 küçükbaş koyun projesi bulunuyor. Bu projelerin her birinde 32 dişi 2 erkek küçük baş hayvan olmak üzere toplam 2 bin 142 koyun dağıtımı gerçekleştirildi.

Yetkililer, 2018 Yılı Genç Çiftçi Projelerini Destekleme Programının tamamlandığı aktardı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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