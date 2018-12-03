Genç Çiftçilere 45 Büyükbaş Hayvan Hibe Edildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen törenle 9 genç çiftçiye, 45 büyükbaş hayvan dağıtıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi için Çukurca ilçesinde 9 genç çiftçinin her birine 5'er büyükbaş hayvan hibe edildi.Düzenlenen törende hayvanlar, kura çekimiyle çiftçilere dağıtıldı.Çiftçiler projede emeği geçenlere teşekkür ederek, işletmelerini, devletin sağladığı hibe desteğiyle büyütmeyi hedeflediklerini belirttiler.