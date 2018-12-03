Genç Çiftçilere 45 Büyükbaş Hayvan Hibe Edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen törenle 9 genç çiftçiye, 45 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi için Çukurca ilçesinde 9 genç çiftçinin her birine 5'er büyükbaş hayvan hibe edildi.
Düzenlenen törende hayvanlar, kura çekimiyle çiftçilere dağıtıldı.
Çiftçiler projede emeği geçenlere teşekkür ederek, işletmelerini, devletin sağladığı hibe desteğiyle büyütmeyi hedeflediklerini belirttiler.
Hakkari,Genç,Çukurca
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37