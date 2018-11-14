Genç Çiftçilere 60 Büyükbaş Hayvan Verildi

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde "Genç
Çiftçi Projesi" kapsamında hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan 12 çiftçiye, 60 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016'da başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" 2018 yılında da devam ediyor.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 12 genç çiftçiye 60 büyükbaş hayvan dağıtıldı.
2018 yılı içerisinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 12, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 5, arıcılık 3, kanatlı 3 ve bitkisel üretim alanlarında 1 olmak üzere toplamda 24 genç çiftçiye 720 bin lira değerinde destek sağlanacağı öğrenildi.
Adıyaman,Genç
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:11