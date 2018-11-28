Genç Çiftçilere Hayvanları Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesiyle 30 bin TL. hibe karşılığında büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti.
Iğdır'da tamamı hibe destekli olan toplam 495 düve hak sahibi 99 Genç Çiftçiye dağıtıldı. Iğdır Merkez İlçede 29 çiftçiye 145, Aralık İlçesinde 21 çiftçiye 105, Tuzluca İlçesinde 27 çiftçiye 135, Karakoyunlu İlçesinde ise 22 çiftçiye 110 düve dağıtımı yapıldı. - IĞDIR
Iğdır,Genç
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:25