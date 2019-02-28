Genç Çiftçilik' Projesiyle Merve'nin Hayatı Değişti

Kaynak: DHA

SİİRT'in Baykan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran ortaokul Merve Türköz'ün (19) hayatı değişti. Proje kapsamında 37 keçi hibe edilen Merve, "Babamın desteği ile projeye başvurdum. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım" dedi.Baykan'ın Yukarı Tutacılar köyünde oturan Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçilik' projesine başvurdu. Merve'ye proje kapsamında 37 keçi hibe edildi. Ailesiyle birlikte köyde çiftçilik yapan Merve Türköz, hibe keçiler sayesinde ailesinin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Ailem çiftçilik yapıyor ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yaz aylarında şehir dışına çıkarız. Babamın desteği ile ben de bu yapılan projeye başvurdum. Bana 37 keçi verildi. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım. Keçilerim gün geçtikçe büyüyor ve onların sütünden etinden yararlanacağız. Keçilerime her gün bakıyorum, onları otlatmaya götürüyorum, besliyorum, bu işi severek yapıyorum. Bölgemizde kızlar daha çok eve kapanır. Ben de okumadım, anneme ev işlerine yardımcı oluyorum. Şimdiki hedefim büyük bir sürü elde etmek, bu işi meslek olarak yapmaktır" diye konuştu.'2 BİN KİŞİNİN ARASINDAN SEÇİLDİ'Baba Muzaffer Türköz ise kızının köyde tek kadın çobanı olduğunu ifade ederek, Merve'nin 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran 2 bin kişi arasında seçildiğini söyledi. Muzaffer Türköz, "Kızım bu işe girdiğinde benden izin istedi. Ben de kendisine bu işi yapamayacağını, bu işin kadın işi olmadığını ve zor bir iş olduğunu belirttim. Ancak kendisi ısrar edince ben de destekledim ve kendi imkanlarıyla müracaat etti. 2 bin kişinin arasından seçildi ve kendisine 37 keçi verildi. Evimizin altında bulunan ahıra koyduk. Kızım her gün onlara bakıyor. Havalar güzel olduğu zaman köy civarında otlatmaya çıkarıyor. Ben okul okumasını istedim ancak imkanlar el vermedi, bu mesleği seçti" dedi.Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Meral Alkaş Ceylani de ilçe ve köylerinde 'Genç Çiftçilik' projesinden 38 kişinin faydalandığını, proje için 1 milyon 140 bin lira ödenek ayrıldığını kaydetti. - Siirt