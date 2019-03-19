AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, "Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmek, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlere sahip gençlerle oluşur." dedi.
Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesinin 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla üniversite konferans solununda düzenlenen programda, üniversitelerin şehre ışık tutan en önemli merkezler olduğunu söyledi.
Halkın, üniversiteleri "Benim üniversitem" diyerek sahiplenmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, bunu yöneticilerin sağlayabileceğini belirtti.
AK Parti hükümetlerinin, yıllık bütçeleri yaparken eğitim ve sağlık alanında kaynak aktarımını artırdıklarını kaydeden Yazıcı, "Bilgi en kıymetli güçtür. Genç
, dinamik nüfusu donanımlı hale üniversiteler getirir. Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmek, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlere sahip gençlerle oluşur. Bunu gerçekleştirecek olanlar da üniversitelerdir. Elbette eğitim evde başlar ve topyekun devam eder, ama donanımlı insan yetiştirilmesini beklediğimiz yer üniversitelerdir." diye konuştu.
Yazıcı, 2019 yılı bütçesinin de yüzde 17'sinin eğitime tahsis edildiğine dikkati çekerek, "Bu da yaklaşık 161 milyar lira. 81 ilde üniversitemiz var. Vakıf üniversiteleri ile birlikte üniversite sayımız 208. Dünyada bazı ülkelerle kıyasladığımızda yeterli olmadığını bile söyleyebiliriz ama kısa zamanda bu alanda hamleci bir ruhla değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik. Araç
, gereç, donanım anlamında çok büyük kazanımlar sağladık." ifadesini kullandı.
"Cumhuriyet, bu milletin en büyük kazanımıdır"
Çağın bilgi çağı olduğunu ve bilgi üreten toplumların öne geçtiğini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:
"Dünya ile yarışıyoruz. En küçük bir patent buluş, onu bulanın bulunduğu müessese ve muhitin farklılaşmasına yol açar. Hedeflerimiz var önümüzde 2023 Türkiye
'si. Cumhuriyet, bu milletin en büyük kazanımıdır. Böylesi kıymetli bir kazanımın yüzüncü yılında hedeflerimiz var. Bunların bir tanesi, 2023 Türkiye'sini dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşımak. Nasıl taşıyacağız? Nitelikli bilgi üretimi ve donanımlı beşeri kaynak oluşturarak sağlanır. Her ikisini sağlamanın yolu üniversitelerimizin dünyada emsalleri ile çok güçlü rekabet içerisinde hamleci ruha sahip olmaları ile sağlanır."
Yazıcı, 18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yılını kutladıklarını da hatırlatarak, şunları kaydetti:
"1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı tarumar etmeyi hedeflemiş itilaf devletleri, en zayıf anını Çanakkale'de taarruza geçtikleri anı hesaplamışlardır. İngiltere
, Fransa
başta olmak üzere kolonileri, Hindistan
, Avustralya
, Yeni Zelanda
ile birlikte Çanakkale'den Rusya
'ya da bir koridor açmak ve Osmanlı'nın başkenti İstanbul
'u ele geçirmeyi hedeflemişlerdir ama Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, o yoksulluk içerisinde, mühimmata erişimden uzak, hiç kimsenin tahmin edemediği o mükemmel tarihi yazmışlardır. Bunlar bizim değerlerimiz. Hiç kimse o kahramanlık destanımıza toz kondurmamalı."
Programa, Rize
Valisi Kemal Çeber ve Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman
'ın yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Programın sonunda, projeleri ile patent almaya hak kazanan öğretim görevlilerine başarı belgeleri verildi.
AK Parti, Genç, Güncel
Kaynak: AA