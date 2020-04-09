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Genç doktor alkışlarla taburcu edildi

Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, alkışlarla taburcu edildi.

09.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:14
Genç doktor alkışlarla taburcu edildi
Dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, alkışlarla taburcu edildi.

İzmir'de yaşayan Hematoloji Uzmanı Dr. Cansu M., korona virüse yakalanması nedeniyle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Virüsü yurt dışında katıldığı bir kongrede kapmış olabileceği düşünülen 33 yaşındaki doktor, tedavisinin ardından meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Cansu M.'nin taburcu edilirken dans ettiği görüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Yaşam
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