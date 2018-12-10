Genç Ekiplerin Maçında Kazanan Dostluk Oldu

Bilecik
temsilcisi Gölpazarı
Belediyespor ile Bursa İnegölspor
U15 takımlarının mücadelesinde kazanan dostluk oldu.
İki ayrı kentin genç temsilcileri, İnegöl Yeniceköy
Sentetik Sahada oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Maçı Bursa temsilcisi İnegölspor U15 takımı 6-0 kazanırken mücadele dostluk havası şeklinde sonlandı. Maç sonunda Gölpazarı Belediyespor U15-U17 Altyapı Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Keskin
, İnegölspor U15 Teknik Sorumlusu Caner Taban'a 57. Alay Sancağı hediye etti. Keskin ayrıca, İnegölspor Kaleci Antrenörü Celalettin Barut'a üzerinde Osmanlı tuğrasının olduğu saat hediye etti.
"Bizi iyi ağırladılar"
Maç sonunda İnegölspor heyetine teşekkür eden Mehmet Ali Keskin
, "Buraya gelmemizde büyük katkısı olan Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı
ve Gölpazarı Belediyespor Başkanı Nuri Ünal
'a çok teşekkür ederim. Bizleri Bursa'nın bu güzide ilçesi olan İnegöl'de çok iyi ağırladılar. Yaptığımız hazırlık maçını kaybetsek de kazanan dostluk oldu. Bizler gençlerimizi kötü alışkanlıklar uzak tutmak için bu işe gönül vermiş insanlar olarak, spora ve sporcuya her zaman değer verdim. Gölpazarı ilçemizde boşta gezen, internet kafelerde boş vakit geçiren hiç bir genç bırakmayacağız. Bu gençlerimiz sporu sevdirerek, ilçemizden güzel futbolcular çıkaracağız" dedi. - BİLECİK
Bursa,İnegölspor,Gölpazarı
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:19