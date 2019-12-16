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Genç Eller Ecdadın izinde

Düzce Genç Eller Derneği'nin yaklaşık 8 aydır gerçekleştirdiği Gülümseyen Gönüller Projesi kapsamında eğitim alan gençlere Çanakkale'de ecdadın izine götürdü.

16.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:05Genç Eller Ecdadın izinde
Genç Eller Derneği'nin yaklaşık 8 aydır gerçekleştirdiği Gülümseyen Gönüller Projesi kapsamında eğitim alan gençlere 'de ecdadın izine götürdü. Dernek üyeleri çeşitli geziler ile öğrencilere farklı aktiviteler yapmaya devam edecek.

Düzce Genç Eller Derneği, kültür gezilerine bir yenisine Çanakkale'yi ekledi. Gençlik ve Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen Gülümseyen Gönüller projesi kapsamında 46 genç ile birlikte Çanakkale'de Tarihi Milli Parkını, 57. Alay Piyade Şehitliği'ni, Abide'yi, ConkBayırı gibi bölgeleri görme fırsatı buldu.

Dernek başkanı Enes Bektaş, kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederken, gezi dolayısıyla Çanakkale'nin manevi havasını yaşamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bektaş, "Vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimizi kabirlerinde ziyaret ettik. Rehber eşliğinde gezdiğimiz noktalarda günün şartlarını ve savaş ortamını gözümüzde canlandırdık, kalbimizde hissettik. Dernek olarak bugüne kadar yaptığımız en özel gezilerden birini yaşamış olduk. Emek veren herkese teşekkür ediyor ve herkesin Çanakkale'yi mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Çanakkale, Gelibolu, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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