20 Kasım 2018 Salı 14:32



20 Kasım 2018 Salı 14:32

Ağrı Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.2018-2019 Yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan müsabakalar, 10 takım ve 160 sporcunun katılımıyla yapıldı.Vali Lütfü Yiyenoğlu Şehir Stadyumundaki turnuva finalinde, Ağrı Spor Lisesi rakibi Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesini 3-0 yendi.Müsabaka sonrasında şampiyon Ağrı Spor Lisesi, ikinci Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü ise Ağrı Dağı Anadolu Lisesi oldu.İl birincisi olan Ağrı Spor Lisesi Ağrı'yı temsilen gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.Dereceye giren takımlara kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Spor Şube Müdürü Cemil Budak ve okul idarecileri tarafından takdim edildi.