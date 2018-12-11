Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Yarışması Tamamlandı

11 Aralık 2018 Salı 17:41



11 Aralık 2018 Salı 17:41

Burdur'da okul sporları kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği Yarışması sona erdi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yarışma Gazi Atatürk Stadyumu'ndaki final müsabakaları ile sona erdi.Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda Burdur Spor Lisesi birinci, Burdur USO Anadolu Lisesi ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Burdur İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karamanlı Hakan Sevim Fen Lisesi paylaştı.Ödül törenine İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, Spor ve Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever ve Futbol İl Temsilcisi Murat Türker katıldı.Kemerkaya, yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, grup müsabakalarında Burdur'u temsil edecek takıma başarı diledi.