Haberler » Spor » Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon - Spor

Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon

Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında final maçında Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 5-0 yenen Manisa Spor Lisesi şampiyon olarak Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:55 Genç erkekler futbolda Spor Lisesi şampiyon
Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında final maçında Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 5-0 yenen Spor Lisesi şampiyon olarak Manisa'yı 'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları, 8 Eylül Futbol Sahasında Manisa Spor Lisesi ile Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynan final maçıyla sona erdi. Maçı 5-0 kazanan Manisa Spor Lisesi, il şampiyonu olarak Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Manisa'da 14 okuldan 150 sporcunun katıldığı Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda şampiyonluğa Manisa Spor Lisesi ulaşırken, Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Manisa Spor Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir ve Okul Sporları tertip komitesi tarafından takdim edildi. Müsabakalarda birinci olan Manisa Spor Lisesi, Manisa'yı Denizli'de yapılacak Grup Müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. - MANİSA

Denizli, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:19   Yargıtay kararı için Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: Esas değil, usul açısından bozuldu - Spor
10:16   Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Guilherme, DHA'ya konuştu (tekrar) - Spor
10:16   Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak - Spor
10:13   Akhisarlı Dünya şampiyonu artık kendi evinde - Spor
10:11   Yeni Malatyaspor, Kukesi ile hazırlık maçı oynayacak - Spor
09:57   White Horse isimli bar, sadece deplasman taraftarları için hizmet veriyor - Spor
09:11   Galatasaray yönetimi, Arda Turan'ın geri dönüşüne sıcak bakmıyor - Spor
08:39   Juventus, Dejan Kulusevski'yi 35+9 milyon euro karşılığında renklerine bağladı - Spor
08:31   Beşiktaş yöneticisi Torunoğulları: Limit artmazsa Boyd'u satacağız - Spor
3.01.2020 10:22:27