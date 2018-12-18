Genç Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik
'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.
Bilecik Atatürk
Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur
yücel takdim etti. İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan okullarım, öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
voleybol,Bilecik
Kaynak: İHA