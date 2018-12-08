Genç Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği Yapıldı

Antalya
Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında Genç Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği düzenlendi.
Genç Erkekler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları, Antalya Spor Salonunda yapıldı.
Turnuvada, final maçı sonucunda İbrahim Bedrettin Elmalı
Fen Lisesini yenen Kepez
Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyonluğu elde etti.
Finalist iki takımın Türkiye
şampiyonasında Antalya'yı temsil etmeye hak kazandığı turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Spor dostluğu
Bu arada final maçının uzaması nedeniyle Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, turnuva ikincisi İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi takımını, okul pansiyonunda misafir etmeyi teklif etti.
İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi takım yöneticilerin bu teklifi kabul etmesiyle iki takım sporcuları birlikte aynı pansiyonda kalarak, sporun sadece mücadele, rekabet demek olmadığını gösterdi.
Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Güney
, sahada rakipleri olan takımı evlerinde misafir etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek iki takıma da başarılar diledi.
Antalya,Genç
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:54