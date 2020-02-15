Haberler » Spor » Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası - Spor

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları tamamlandı.

15.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:58Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

Erkekler Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları tamamlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Salonu'nda devam eden şampiyonada ringe çıkan boksörler, finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Şampiyonada, 49 kiloda Abdullah Karpuz ve Tolga Kaya, 52 kiloda Enes Aydın ve Şehzade Saymaz, 56 kiloda Gökay Yılmaz ve Muhammet Saçlı, 60 kiloda Uğur Durmuş ve Kerem Özmen, 64 kiloda Bedirhan Kalkan ve Mehmet Aydemir, 69 kiloda Cem Kaya ve Alperen Terzi, 75 kiloda Hazar Çolak ve Vedat Kaçar, 81 kiloda Emrah Yaşar ve Muhammed Miraç Demirci, 91 kiloda Kazım Akduman ve Emir Büyükdağ, +91 kiloda Ahmet Şenol ve Mehmet Gökhan Kara finale kaldı.

Şampiyona yarın final maçları ile sona erecek.


Türkiye, Genç, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 22:17:40