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Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları tamamlandı.

16.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:46
Erkekler Boks Şampiyonası'nın yarı final müsabakaları tamamlandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Salonu'nda devam eden şampiyonada ringe çıkan boksörler, finale yükselebilmek için kıyasıya mücadele verdi.
Şampiyonada, 49 kiloda Abdullah Karpuz ve Tolga Kaya, 52 kiloda Enes Aydın ve Şehzade Saymaz, 56 kiloda Gökay Yılmaz ve Muhammet Saçlı, 60 kiloda Uğur Durmuş ve Kerem Özmen, 64 kiloda Bedirhan Kalkan ve Mehmet Aydemir, 69 kiloda Cem Kaya ve Alperen Terzi, 75 kiloda Hazar Çolak ve Vedat Kaçar, 81 kiloda Emrah Yaşar ve Muhammed Miraç Demirci, 91 kiloda Kazım Akduman ve Emir Büyükdağ, +91 kiloda Ahmet Şenol ve Mehmet Gökhan Kara finale kaldı.
Şampiyona yarın final maçları ile sona erecek.
Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası

Türkiye, Genç, Spor

Kaynak: AA


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