Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

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Boks Şampiyonası sona erdi.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor
Salonu'nda yapılan ve 54 ilden 375 sporcunun katıldığı şampiyona, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
49 kilo: 1- Tolga Kaya, 2- Abdullah Karpuz, 3- Sezgin Acar ve Nurullah Oyan
52 kilo: 1- Şehzade Saymaz, 2- Enes Aydın, 3- Ramazan Demir ve Kadir Öztürkmen
56 kilo: 1- Muhammet Saçlı, 2- Gökay Yılmaz, 3- Ege Kanuk ve Oğuzhan Özdemir
60 kilo: 1- Kerem Özmen, 2- Uğur Durmuş, 3- Sebahattin İçyar ve Hikmet Topal
64 kilo: 1- Mehmet Aydemir, 2- Bedirhan Kalkan, 3- Baran Samet Fukul ve Baran Onaylı
69 kilo: 1- Alperen Terzi, 2- Cem Kaya, 3- Ersin Küçük ve Muhammet Deniz
75 kilo: 1- Vedat Koçar, 2- Hazar Çolak, 3- Uğur Mert ve Faruk Gürkan Dalgıs
81 kilo: 1- Muhammet Miraç Demirci, 2- Emrah Yaşar, 3- Hamza Azımsoy ve Cengizhan Set
91 kilo: 1- Emir Büyükdağ, 2- Kazım Akduman, 3- Musa Esen ve Yavuz Karbidan
+91 kilo: 1- Ahmet Şenol, 2- Mehmet Gökhan Kara, 3- Sacit Topuz ve Burak Çelik