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Genç fenomen Danla Bilic, yaptırdığı estetiklerle Ajda Pekkan'ı solladı

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptırdığı estetiklerle 73 yaşındaki Ajda Pekkan'ı solladı. Bir YouTube kanalına konuk olan Bilic, yaptırdığı estetiklerin hepsini anlattı.

25.10.2019 15:49

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, YouTube kanalı üzerinden program yapan Pelin Kaya'ya konuk oldu. Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Danla, geçirdiği operasyonlarla Ajda Pekkan'ı bile solladı.

YAPTIRDIĞI ESTETİKLERİ BİR BİR ANLATTI

Eski ve yeni görüntüsü arasındaki farkla oldukça dikkat çeken Danla, yaptırdığı estetikler hakkında şunları söyledi: "Geçen birisi tweet atmış, 'Utanmasan iç organlarını da yaptıracaksın' diye. Onu da yaptırdım, mide ameliyatı oldum. Tüp mide ameliyatından sonra hemen arkasından burun ameliyatı oldum. Ama onun öncesinde bir diş operasyonum var. Bir ara çok dolgu yaptırmıştım. Dolgudan dudağım burnuma değiyordu. Zayıfladıkça korkunç bir hal almaya başladım. Kilo aldığım dönem her hafta doktora gidip sürekli bir yerlerimi yaptırıyordum. Doktor 'Artık lütfen yapmayalım' diye yalvarıyordu. Dolgu yaptırmak bana kendimi güzel hissettiriyordu. Şu an dudak dolgumu indirdim ama altta belki kalmış olabilir. Badem göz yaptırmadım ama bir ara çok istiyorum ve araştırmalarım sürüyor. Burun ameliyatı sırasında çeneme yağ koydurdum."

"AJDA PEKKAN'I SOLLADI"

25 yaşındaki Bilic'in yaptırdığı estetikler ise akıllara yaşlanmayan Ajda Pekkan'ı getirdi. Bilic'in bu yaşta yaptırdığı estetikleri duyan 2. Sayfa sunucuları, "Ajda Pakkan'ı solladı" dedi.

Genç fenomen Danla Bilic, yaptırdığı estetiklerle Ajda Pekkan'ı solladı

Danla Bilic, Ajda Pekkan, Magazin


YORUMLAR (7)
BALÇOVALI:Bana bak Ayşegül bugün sinirlerimi iyice bozdun.Senden hoşlandığımı anladığın için iki haftadan bu yana afra tafra yapıyorsun,beni görmezden geliyorsun,yüzünü benden çeviriyorsun.Sen bulunmaz hint kumaşımısın?Git turşunu kur.Benden buraya kadar.Sana bir çift sözüm daha var...Sana bayılmadım.İyikide sana arkadaşlık teklif etmedim.Nokta.
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AŞK ADAMI:BENCE GÜZEL VURULUR
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ALYA HAYDRABATH:Estetik günahtır sadece gerçekten ihtiyaç varsa misal çenen çok ağrıyordur yada ciddi oranda bakılmayacak durumdasın misal yanık izi o zaman olur. Ama hicbir şekide ihtiyaç yokken sadece güzelleşmek gençleşmek biraz farkı görünmek için yapılıyorsa bu gerçekten günahtır Allah mutlaka hesap soracaktır.
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??:sorduk mu
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AHMET:demek ki estetik yaptırıcak parayı daha biriktiremedin onun için böyle konuşuyorsun
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MURAT:sanane ki Allah adına hüküm veriyorsun ister hesap sorar ister sormaz. burda kalkmış din dersi vermeye çalışıyorsun kuş kadar bilginle
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MURAT:ve hala çirkin.
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