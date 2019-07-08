08.07.2019 12:17
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Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu

Genç fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da 37 yaşındaki fizyoterapist kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Cem Karaca Caddesi üzerindeki bir sitenin giriş katında meydana geldi. Bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan yakınları balkon kapısından eve girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun hareketsiz durduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Alacaoğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi. Funda Alacaoğlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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