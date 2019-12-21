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Genç futbolcu Hanefi yaşam savaşı veriyor

Erdekspor kalecilerinden Hanefi Akça, antrenmandan sonra rahatsızlandı.

21.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:43 Genç futbolcu Hanefi yaşam savaşı veriyor
Erdekspor kalecilerinden Hanefi , antrenmandan sonra rahatsızlandı. Bir anda yere yığılan 18 yaşındaki kaleciye önce Erdek Devlet Hastanesi, ardından Bandırma Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapıldı. Hastanede yapılan ilk muayenede genç kalecinin beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca sevk kararı verildi. Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'ne nakledilen Hanefi Akça'nın beyin kanaması geçirdiği belirlenerek ameliyata alındı. Doktorlar, genç kalecinin durumunun kritik olduğunu açıkladılar.

Erdekspor Kulübü Başkanı Hüseyin Sarı'nın, rahatsızlandığı andan itibaren yanından hiç ayrılmadığı ve Bursa'da ki hastanede de yalnız bırakmadığı Hanefi Akça'nın Urfa doğumlu olup, ailesinin Bursa'da oturduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Bursa, Akça, Güncel

Kaynak: İHA

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