Haberler » Spor » Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti - Spor

Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti

Kayserili genç futbolcu Hasan Dinçer kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.

24.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:04 Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti
Kayserili genç futbolcu Hasan Dinçer kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor Kulübünde forma giyen Hasan Dinçer yakalandığı kansere yenik düştü.

2000 doğumlu olan ve yeni sezonda oynamak için sabırsızlanan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 1,5 yıldır tedavi gören Hasan Dinçer, ilik kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.

Genç futbolcu Hasan Dinçer'in cenazesi bugün Hunat Cami'nde kılınacak olan öğle namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Hasan Dinçer, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:08   İzmir'e hentbolda çifte müjde - Spor
13:04   Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: "İzmir kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var" - Spor
13:02   Denizlispor evinde dağıldı - Spor
13:02   Derbide devler Vedat Muriç'i izledi! - Spor
13:01   İZVAK'tan üçüncü güç birliği toplantısı - Spor
12:13   Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler - Spor
11:55   İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı - Spor
11:46   Olympiakos taraftarı, VAR hakeminin evine havai fişekle saldırdı - Spor
11:05   Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek - Spor
10:22   Eski takım arkadaşı itiraf etti: Gökhan Çıra F.Bahçe'ye gol atınca seviniyordu - Spor
24.12.2019 13:11:21