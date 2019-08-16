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Genç futbolcu kansere yenik düştü

Kayseri'de yakalandığı doku kanseri sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki amatör futbolcu Medet Avşar son yolculuğuna uğurlandı.

16.08.2019 14:50 Genç futbolcu kansere yenik düştü
Kayseri'de yakalandığı doku kanseri sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki amatör futbolcu Medet Avşar son yolculuğuna uğurlandı. Avşar'ın tabutunun üzerine takımda giydiği forması koyuldu.

Kayseri 2. Amatör Küme takımlarından Gazi Osman Paşaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Medet Avşar, bir süredir doku kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avşar'ın ölüm haberi, amatör camiasını yasa boğdu. Genç futbolcunun cenazesi, öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, merhumun yakınları, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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