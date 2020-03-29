Genç futbolculardan "Evde kal" çağrısı
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
29.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:54
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünün genç futbolcuları ve teknik heyeti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Kulübün oyuncuları ve teknik ekibi, çektikleri videoda "Evde kal" çağrısında bulundu.
Kulübün oyuncuları ve teknik ekibi, çektikleri videoda "Evde kal" çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA