Haberler » Güncel » Genç futbolcunun feci ölümü

Genç futbolcunun feci ölümü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

30.10.2019 10:55Genç futbolcunun feci ölümü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(İHA)

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:25 Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
12:25 "Türkiye'ye karşı alınan kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır"
12:25 Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek
12:25 Haber spikeri, şehit olan arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu
12:21 'Tapulu arazim' deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti
12:20 Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
12:18 Bursa tarihi milattan önceye dayanan pazırık halısı, bursa'da dokunuyor
30.10.2019 12:26:49