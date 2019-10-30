Haberler » genel » Genç futbolcunun feci ölümü

Genç futbolcunun feci ölümü

Genç futbolcunun feci ölümü 25 yaşındaki Sedat Damar, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

30.10.2019 19:46
Genç futbolcunun feci ölümü
25 yaşındaki Sedat Damar, hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor'un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Genç futbolcunun feci ölümü

Ceyhan, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
22:42 Kuzey Ege Otoyolu İzmir-Çandarlı arasını 40 dakikaya indiriyor
22:36 Bodrum'da sarı yaz keyfi
22:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar açılışına katıldı
22:10 Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı
21:30 Çakar lamba uygulaması 1 Kasım'da başlıyor
21:24 Coğrafi işaret alan meşhur "Burdur Ceviz Ezmesi"ne talep gün geçtikçe artıyor
21:17 Türk Kızılayı Haftası coşkuyla kutlandı
30.10.2019 22:57:12