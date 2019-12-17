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Genç girişimciden hayat kurtaran uygulama! e-ilaç uygulamasıyla hastalar ilaca kolaylıkla erişebilecek

Yazılım alanında eğitim alan genç girişimci Tan Sipahi , "e- ilaç sağlık" uygulaması geliştirdi. Bu uygulama ile hastalar istedikleri ilacın hangi eczanede olduğunu görebilecek ve vakit kaybetmeden ihtiyaç duydukları ilaçlar hastalara tedarik edilecek.

17.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:27Genç girişimciden hayat kurtaran uygulama! e-ilaç uygulamasıyla hastalar ilaca kolaylıkla erişebilecek

Tan Sipahi isimli girişimci, vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu sağlık alanında bir program geliştirdi.AppStore ve GooglePlay'den akıllı telefonlara indirilebilecek "e- ilaç sağlık" uygulamasıyla hastalar istedikleri ilacın hangi eczanede olduğunu görüp vakit kaybetmeden ihtiyaç duydukları ilaca ulaşabilecek.

Uygulamanın yazılımcısı Tan Sipahi, acil kan ihtiyacı olanların da bu uygulamadan faydalanabileceklerini belirtti.

APPSTORE VE GOOGLEPLAY'DEN İNDİRİLECEK

Uygulama hakkında bilgi veren Sipahi,"Yurtdışındaki yazılım ve uygulama üzerine teknoloji fuarlarını gezip oralardan da faydalandık.Yakın zamanda ülkemizebir çok sektörde kolaylık sağlayacak yeni uygulamalar kazandıracağız. Sağlık üzerine olan uygulamamız tamamlanma aşamasına geldi. Yakın zamanda piyasaya sunacağız. İnsanlar bu programı AppStore ve GooglePlay'den akıllı telefonlarına indirecek ve kolayca üye olduktan sonra ihtiyacı olan ilaçlara daha hızlı erişecek. Acil bulmaları gereken kanı da daha hızlı bulacaklar." dedi.

TAN SİPAHİ KİMDİR?

Ünlüsiyasetçi Hüseyin Sipahi'nin oğlu olan Tan Sipahi, Koç Üniversitesinde öğrenimine devam ederken yazılım ve uygulamalar üzerine yurtdışında da eğitim aldı. Eski lisanslı karting yarışçısı olan Sipahi, iş ve teknoloji alanlarında hedeflerini gerçekleştirmek üzere karting yarışçılığını bırakarak bu alanı hobi olarak sürdürdüğünü belirtti.

Tan Sipahi

Teknoloji, Sağlık

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