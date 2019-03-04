Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Özkaya Oldu

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda oluşturulan, Kayseri İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya oldu.Kayseri Sanayi Odası'nda yapılan İcra Komitesi seçimlerinin ardından ilk toplantısını yapan İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri kendi aralarında yaptıkları seçimlerde, Serdar Özkaya'yı oy birliği ile başkanlığa seçerken, Hamid Gülsoy'u başkan yardımcılığına seçti.Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Öncelikle bu seçimlerin Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri İl Genç Girişimciler Kurulu başkanlığına seçilen Serdar Özkaya kardeşimizi de tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum" dedi.Ülke olarak genç girişimcilere ihtiyacımız olduğuna değinen Başkan Büyüksimitci, "Genç girişimcilerimiz bizim gözbebeğimiz. Ülkemizin gelişip kalkınması ve ülkelerarası rekabette üst sıralara çıkması için özellikle sizler gibi genç girişimcilere, genç beyinlere çok ihtiyacımız var. Bugün dünyanın en zengin ülkeleri en girişimci olan ülkelerdir. Bizde bu manada genç girişimcilerimizin sayısını artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Oda olarak genç girişimcilerimizi her zaman olduğu gibi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Dönüşüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, "Sizler her ne kadar genç girişimci olsanız da aranızda çok başarılı işadamları var. Çok ciddi potansiyeli olan arkadaşlarımız var. Kayserimizi dönüştürmek için yeni fikirlere çok ihtiyacımız var. Omuz omuza vererek iyi uygulamalar sergiler, rol model olursak ben inanıyorum ki çok daha iyi yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.Kayseri İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya ise desteklerinden dolayı tüm kurul üyelerine teşekkür ederek, Kayseri için en iyisini yapma gayretinde olacaklarını söyledi. - KAYSERİ