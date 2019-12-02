Genç Girişimciler ve Liderler Derneği'nden anlamlı yardım gecesi

2019 dönem başkanı Elif Şen devir teslim töreninde, yeni yılda başkan olacak Fatma Nur Kaptanoğlu'na Kültür şubesini devredecek. Ayrıca sponsor ve sanatçıların katılımıyla renklenecek gece kapsamında elde edilecek gelirin tamamı ise Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacak.

Toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak misyonu ile1915 yılında Amerika'nın St. Louis kentinde kurulan Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonu JCI Kültür Devir Teslim Töreni, 7 Aralık Cumartesi günü sponsor ve sanatçıların katılımıyla Kolektif House Levent'te gerçekleşecek.

Programın sunuculuğunu TRT Radyo program yapımcısı ve sunucusu olarak tanınan, aynı zamanda JCI Kültür'ün onursal üyesi olan Zeynep Bayraktutan'nın yapacağı gecede, sanatçı Esin İris beğenilen şarkılarıyla sahne alacak. Saat 19.30'da başlayacak etkinlikte Medley Acoustic, Faruk Emre ve birçok marka da Down Sendromu Derneği için orada olacak.

Gecenin ana sponsorları arasında Türkiye'nin domain ve hosting lideri İsimtescil (https://www.isimtescil.net/),moda öncüsü Hanna's (www.shophannas.com) ve geniş okuyucuyu kitlesiyle tanınan Göktürk Dergisi (https://www.gokturkdergisi.com/) yer alıyor.Anne Çocuk Dergisi, Organik İnsan, KafkaOkur, DentCraft, Kubist, CWW Toys, Brandworks ve GOKİD (Göktürk ve Kemerburgaz İş İnsanları Derneği) gecenin düzenlenmesinde önemli katkıda bulunan diğer markalar arasında bulunuyor.