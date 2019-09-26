Genç girişimlerin destekçisi StartUpCampus başlıyor

Startup'ların büyümesini desteklemek amacıyla tasarlanan StartUpCampus Programı'na başvuru için son tarih 24 Ekim 2019. Programa katılmaya hak kazanan girişimler, herhangi bir ücret ödemeden programa katılım sağlayabilecek.

Türkiye'nin en başarılı girişimci ağına sahip olan Endeavor Türkiye'nin, Akbank iş ortaklığında yürüteceği StartUpCampus programına 12 şirket kabul edilecek. 3 ay sürecek program için başvurular 24 Ekim'de sona erecek.

https://startupcampus.org.tr/ web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda; girişimcilerin 35 yaşın altında olması, şirketin kurulmuş veya MVP'nin (erken aşama ürün) pazara sunulmuş olması, ilk satışın yapılmış olması, şirketin kurucu ortaklar dışında en az bir çalışanının olması kriterleri aranıyor.

Katılım Ücretsiz

Ocak 2020'de tamamlanacak olan programa başvuran genç girişimciler; girişimci ve ekip potansiyeli, ürün ve hizmetlerin yenilikçiliği veya farklılaşması, pazardaki fırsatlar, gelecek stratejisi ve büyüme potansiyeli kriterlerine göre değerlendirilecek. Programa katılmaya hak kazanan girişimler, herhangi bir ücret ödemeyecek.

Genç girişimciler dört atölye ile desteklenecek

Kasım ayında başlayarak 3 ay devam edecek StartUpCampus Programı kapsamında şirketini kurmuş veya erken aşama ürününü pazara sunup ilk satışını gerçekleştirmiş, 35 yaşın altındaki girişimciler 10 haftalık mentörlük sürecine dahil olacak.

Programın ilk döneminde genç girişimciler, girişimcilere özel olarak tasarlanmış eğitim ve atölyelere katılıp Endeavor'ın deneyimli mentörlerinden destek alacak ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Startup'lara, program ana destekçisi ve iş ortağı olan Akbank'ın inovasyon ekibiyle tanışma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı da sunulacak.

Mentör ve girişimci ağına erişim şansı

StartUpCampus Programı'na seçilen 12 Startup arasından, üç ay boyunca ayrı ayrı 4 defa gerçekleşecek eğitim/atölye ve mentörlük seanslarının en az üçüne katılmış olan genç girişimciler, Demo Day'e katılabilecek.

Genç girişimler, programın sonunda gerçekleştirilecek olan Demo Day'da girişimlerini yatırımcıların karşısına çıkarma fırsatı elde edecek. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Endeavor'ın ulusal ve uluslararası mentör ve girişimci ağına erişim şansını da yakalayacak.