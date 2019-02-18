Genç Golfçünün Gözü Yükseklerde

Kaynak: AA

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocukları için başlatılan proje kapsamında golfle tanışan Taner Yamaç, genç yaşında kazandığı başarılarla dikkati çekiyor.Antalya'nın golf sporuyla özdeşleşen ve dünyanın sayılı turnuvalarına ev sahipliği yapan Belek Turizm Merkezi'nde faaliyetini sürdüren National Golf Akademisi'nde, 13 yıl önce başlatılan proje kapsamında dar gelirli ailelerden seçilen çocuklara golf sporunun incelikleri öğretiliyor.Proje çerçevesinde 2008 yılında 8 yaşındayken golfle tanışan Taner Yamaç, bu spora olan yatkınlığıyla kısa sürede diğer çocuklardan farklı olduğunu gösterdi.Proje sorumlusu antrenör Bekir Kara ile çalışmalarını sürdüren Taner, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde elde ettiği başarıların ardından, Haziran 2018'de henüz 18 yaşındayken Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Kupası'nı kazanmayı başardı.Taner, temmuz ayında ise Prag Golf Challenge turnuvasında, Challenge Tour organizasyonlarında amatör olarak oynayıp elemeleri geçen ilk Türk golfçü oldu.Geçtiğimiz yıl ki Akdeniz Oyunları'nda 8. sırayı alan Taner, bu yıl şubat ayında TGF tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu birinci ayağında şampiyon olarak başarılarına bir yenisini ekledi.Taner: " İlk oynadığımda sevdim"Milli sporcu Taner Yamaç (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, National Golf Kulübünde maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocukları için başlatılan projeye önce kuzeninin başladığını, o sayede golf sporundan haberi olduğunu söyledi.Bir gün evlerine misafirliğe gelen golf antrenörünün, "Gel seni götürelim, golfe başlatalım." demesiyle proje kapsamına alınarak bu spora başladığını dile getiren Taner, şöyle devam etti:"Yetiştirme yurtlarından ve civar köylerden geliri düşük ailelerin çocukları alınıp, burada golfe başlatılıyordu. Ben de öyle başladım. İlk oynadığımda sevdim. Sevdiğim için daha çok önem verdim ve üstüne düştüm. İlk katıldığım şampiyonada ikinci olmuştum. Sonrasında iyi bir patlama dönemim oldu. Sonra da bayağı bir duraksadım. Bekir Kara antrenörüm çok üstümde durdu. Onun yardımıyla oyunum iyice gelişti. Şu anda profesyoneller ile amatörlerin beraber oynadığı Türkiye liginin ilk ayak şampiyonuyum."Milli sporcu, bundan sonraki amacının golfün en büyük turnuvası European Tour'a çıkmak olduğunu, bunun için de günde 8 saat antrenman yaptığını anlattı.Golf sporunun kendisinde birçok olumlu etkiler bıraktığını dile getiren Taner, bu spor sayesinde disiplin kazandığını ve hayata bakış açısının değiştiğini kaydetti.Antrenör Kara: "Günde 8 saat antrenman yapıyor"Golf Milli Takımı Bölge Antrenörü ve National Golf Akademisi Genel Müdürü Bekir Kara, 2005 yılında hayata geçirdikleri projeyle, kulüp personelinin çocuklarını, çevre köylerde yaşayan çocukları ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurdunda kalan çocukları toplayıp, golf eğitimine başlattıklarını aktardı.Kendisinin de proje kapsamında çocuklara ücretsiz golf eğitimi verdiğini dile getiren Kara, şöyle konuştu:"Taner, proje başladıktan 3 yıl sonra dahil oldu. Başladığı günden itibaren onun bir yeteneği olduğunu görüyorduk. Taner haftanın altı günü, günde 8 saat antrenman yapıyor. Profesyoneller ile amatörlerin beraber oynadığı Türkiye liginin ilk ayak müsabakalarında birinci oldu. Bu da artık gösteriyor ki Taner, Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Yaşı daha 19. Genç olması çok büyük avantaj. Geçtiğimiz yaz 18 yaşında Avrupa'da Challenge Tour turnuvalarında finallere kaldı. Bu da ülke adına çok büyük bir başarıydı. İnşallah önümüzdeki 3 yıllık süreç sonunda European Tour'a katılmaya hak kazanacağını düşünüyorum. Bu yaz dünyadaki 20 turnuvaya göndermek istiyoruz."Kara, sporcusunun 2024 Olimpiyat Oyunları'nda golfte ülkemizi temsil edeceğine inandığını belirtti.Şu anda National Golf Kulübünde aynı projeden çıkan 40 oyuncu olduğunu belirten Kara, milli takımın yüzde 75'inin de bu çocuklardan oluştuğunu dile getirdi.Kara, projedeki çocuklardan profesyonel olarak bu işten para kazanabilecek olanları devam ettirdiklerini vurgulayarak, onların eğitimi için de Akdeniz Üniversitesinde golf bölümü açılmasına vesile olduklarını sözlerine ekledi.