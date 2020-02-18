GÖNÜLLÜ GENÇLERE MESLEK ÖĞRETİLİYOR

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla gerçekleşen ve çocuklara yönelik düzenlenen ' Genç gönüllü zabıta ve itfaiyeciler' projesinde Yahşihan Belediyesi İtfaiye ve Zabıta ekipleri gönüllü olarak projeye katılan çocuklara itfaiye ve zabıta mesleğini öğretiyor. İtfaiye Müdürlüğünde 10, Zabıta Müdürlüğüne 10 olmak üzere toplamda 20 gönüllü çocuğun 4 hafta eğitim göreceği projede, çocuklara ekipmanların nasıl kullanılacağı, afet durumunda neler yapılacağı ile ilçenin sorunlarıyla nasıl başa çıkılacağı öğretiliyor.

HER AY 10 ÇOCUĞU BURADA EĞİTECEĞİZ

Proje hakkında açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz; " Yahşihan İtfaiyesini yeni yerine taşıdıktan sonra baktık ki çocukların afet bilgisi yoktu. Bizde Yahşihan İtfaiyesi ve proje ekibi ile birlikte bu projeyi yaptık. Projemiz 1 yıl sürecek, her ay 10 arkadaşımızı burada eğiteceğiz ve eğitim sonunda arkadaşları sınava sokup başarılı olan arkadaşlarımıza diploma ve hediye vereceğiz."

ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLERİMİZİN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİSİ YOK

"Arkadaşlar buradan mezun olacaklar hem unutamayacakları bir anıları hem de ellerinde bir sertifikaları olacak. Burada çocukların farkındalığını geliştirmiş oluyoruz. Sevgili gençler büyüdükleri zaman itfaiye nedir, yangın nedir, deprem denir bunları öğrenmiş olacaklar. Biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesinde, çocuklarımız ve büyüklerimizin depremle alakalı pek bir bilgisi yok. Bu nedenle biz eğitime çocuklardan başladık. Bu proje sayesinde çocuklarımız sabah erken kalkmış olacak dolayısıyla anne ve babalarının neler çektiklerini öğrenmiş olacaklar ve bu proje hayatlarına bir dokunuş olacak. İlk hafta çocuklarımıza itfaiyeyi tanıttık. Geldiklerinde sivil kıyafetleriyle geldiler biz üniformalarını verdik. Bu hafta depremi işliyoruz haftaya ise ilk yardım var. Çocuklarımızı sıkmadan eğitmeye çalışıyoruz, teneffüs veriyoruz hatta oyunlar oynatıp ikramlarda bulunuyoruz." dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜP FIRIN DENETLEDİLER

Ekipman kullanımı hakkında bilgi alan gönüllü itfaiyeciler, bir kutu içerisine yakılan ateşi yangın tüpü ile söndürdü. Öte yandan denetim hakkında bilgiler alan gönüllü zabıtalar ise ilçede bulunan fırınlarda denetim yaptı.

ÇOCUKLARIMIZA TOPLUMSAL FARKINDALIK SAĞLAMAK

Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürü Abdullah Oğan; "Çocuklarımıza itfaiyeci mesleğimizi tanıtmak ve sevdirmek amacı ile bu projeyi başlatmış bulunuyoruz. Eğitimimizin amacı çocuklarımıza toplumsal farkındalık sağlamak, ilk yardım, yangın, deprem ve kurtarma konusunda daha bilinçli hale getirmek. Bu eğitimlerimiz yaklaşık 1 ay süreyle, sadece hafta sonları 5 saat uygulamalı ve teorik eğitim olarak planlandı." ifadelerini kullandı.

MESLEK SEÇİMİ HAKKINDA YARDIMCI OLMAK

Proje hakkında bilgi veren Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Mehmet Hüyüktepe, "Projemizin amacı, zabıtamızın çalışma prensibini gençlerimize öğreterek ilçemizin

sorunlarına çözüm bulmalarını sağlamak ve gençlerimizi bilinçlendirerek meslek seçimi hakkında yardımcı olmaktır." dedi.

BAŞARILI OLAN ÇOCUKLARA DİPLOMA VE ÖDÜL

İlk gönüllü itfaiyeci ve zabıtalarını mezun eden Yahşihan Belediyesi, proje kapsamında başarılı olan öğrencilere eğitim aldıkları müdürlük üzerinden diplomalarını verdi. Ayrıca tüm çocukları tek tek tebrik eden Türkyılmaz, her öğrenciye çeyrek altın taktı.