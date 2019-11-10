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Genç gönüllülerden fidan dikimine destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 Milyon Fidan Dikimi kampanyasına yarın milli sporcular ve gönüllü gençlerle birlikte katılacak.

10.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:10Genç gönüllülerden fidan dikimine destek
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 Milyon Fidan Dikimi kampanyasına yarın milli sporcular ve gönüllü gençlerle birlikte katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Sen de gönül ver" sloganıyla yola çıkan genç gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ilde 2023 farklı lokasyonda, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 Milyon Fidan Dikimi kampanyasına destek olacak.
Gönüllü gençler, kampanya kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi ve yurt bahçeleriyle, spor tesislerine 2 milyon 19 fidan dikimi yapacak.
Organizasyonun, dünyanın en büyük fidan dikme girişimi olarak rekor kırması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin iştirakiyle yarın 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Milyon Fidan Dikimi etkinliğinin başlangıcı Ankara'da saat 11.11'de yapılacak.

Mehmet Kasapoğlu, Spor

Kaynak: AA

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