Genç güreşçiler, Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası yarın Estonya'da başlayacak.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Türkiye, 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Estonya'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Ahmet Duman

61 kilo: Mustafa Keleş

65 kilo: Ahmet Salim Yiğit

70 kilo: Ömer Faruk Çayır

74 kilo: Abdulvasi Balta

79 kilo: Ömer Faruk Karadeniz

86 kilo: Çağrı Can Bayram

92 kilo: Polat Polatçı

97 kilo: Feyzullah Aktürk

125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut

Grekoromen

55 kilo: Mükremin Aktaş

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Abdullah Toprak

67 kilo: Abdulsamet Başar

72 kilo: İsmail Gün

77 kilo: Abdurrahman Kalkan

82 kilo: Doğan Kaya

87 kilo: Bedirhan Tan

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır

Kadınlar

50 kilo: Zehra Demirhan

53 kilo: Rahime Arı

55 kilo: Elvira Kamaloğlu

57 kilo: Özge Fındıkçı

59 kilo: Elmas Çelik

62 kilo: Cansu Aksoy

65 kilo: Yağmur Çakmak

68 kilo: Kadriye Aksoy

72 kilo: Merve Pul

76 kilo: Mehtap Gültekin

Kaynak: AA