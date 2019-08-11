Genç güreşçiler, Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası yarın Estonya'da başlayacak. Spor Kaynak: AA
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Türkiye, 18 Ağustos'ta sona erecek şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Estonya'da mindere çıkacak 30 milli güreşçi şöyle:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Ahmet Duman
61 kilo: Mustafa Keleş
65 kilo: Ahmet Salim Yiğit
70 kilo: Ömer Faruk Çayır
74 kilo: Abdulvasi Balta
79 kilo: Ömer Faruk Karadeniz
86 kilo: Çağrı Can Bayram
92 kilo: Polat Polatçı
97 kilo: Feyzullah Aktürk
125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut
Grekoromen
55 kilo: Mükremin Aktaş
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Abdullah Toprak
67 kilo: Abdulsamet Başar
72 kilo: İsmail Gün
77 kilo: Abdurrahman Kalkan
82 kilo: Doğan Kaya
87 kilo: Bedirhan Tan
97 kilo: Beytullah Kayışdağ
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Kadınlar
50 kilo: Zehra Demirhan
53 kilo: Rahime Arı
55 kilo: Elvira Kamaloğlu
57 kilo: Özge Fındıkçı
59 kilo: Elmas Çelik
62 kilo: Cansu Aksoy
65 kilo: Yağmur Çakmak
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Merve Pul
76 kilo: Mehtap Gültekin