Genç hafızlara yönelik etkinlik

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi, hafız gençlerle buluştu.

Bir lokantada düzenlenen programda kentteki Kur'an kurslarındaki hafızlara derneğin faaliyeti hakkında bilgi verildi.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, Kur'an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet veren hafızlara her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Siirt'te hafızlık hizmetlerinin iyi seviyede devam ettiğini belirten Altıok, şöyle konuştu:

"Hafız müesseselerimizde yetişen hafızların geleceğe dayalı çok iyi donanımlı birer hafız olarak yetişmesine gayret gösteriyoruz. Bu konuda müftülük olarak çok büyük gayretlerimiz var. Evrensel Hafızlar Derneği'ne, emeği geçen hocalarımıza ve hayır sahibine teşekkür ediyorum."

EHAD Siirt Şubesi Başkanı Nevzat Erdabakoğlu ise hafızlık müessesenin önemine değinerek, "Bu müessese milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı, örnek nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyor. Bugün hayırsever bir iş adamının desteğiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldiğimiz hafızlarla istişare ettik." dedi

Kaynak: AA