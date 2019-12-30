Haberler » Güncel » Genç hafızlara yönelik etkinlik - Haber

Genç hafızlara yönelik etkinlik

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi, hafız gençlerle buluştu.

30.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:20
Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi, hafız gençlerle buluştu.
Bir lokantada düzenlenen programda kentteki Kur'an kurslarındaki hafızlara derneğin faaliyeti hakkında bilgi verildi.
İl Müftüsü Ahmet Altıok, Kur'an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet veren hafızlara her türlü desteği verdiklerini söyledi.
Siirt'te hafızlık hizmetlerinin iyi seviyede devam ettiğini belirten Altıok, şöyle konuştu:
"Hafız müesseselerimizde yetişen hafızların geleceğe dayalı çok iyi donanımlı birer hafız olarak yetişmesine gayret gösteriyoruz. Bu konuda müftülük olarak çok büyük gayretlerimiz var. Evrensel Hafızlar Derneği'ne, emeği geçen hocalarımıza ve hayır sahibine teşekkür ediyorum."
EHAD Siirt Şubesi Başkanı Nevzat Erdabakoğlu ise hafızlık müessesenin önemine değinerek, "Bu müessese milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı, örnek nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyor. Bugün hayırsever bir iş adamının desteğiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldiğimiz hafızlarla istişare ettik." dedi
Genç hafızlara yönelik etkinlik

Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14   Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
19:12   Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haber
19:12   Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
19:11   Masterchef cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
17:52   Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
30.12.2019 19:17:52