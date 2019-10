Genç hafızların icazet merasimi yapıldı

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Bursa Kur'an Kurslarında hafızlığını tamamlayan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin "Hafızlık İcazet Merasimi" Merinos Atatürk Kongre ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan merasime, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Diyanet İşleri Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa İl Müftüsü İzani Turan ve Bursa protokolü katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törende hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşadı.İmam hatip yolculuğunun 107 yıl önce 13 Ekim 1912 tarihinde bir avuç samimi insanın gayreti ile başladığını belirten Vali Yakup Canbolat, "İmam Hatip yolculuğu zaman zaman sektelere uğramış, bir takım ucuz nedenlerle yoluna engeller konulmuştur. Hamdolsun ki aziz milletimiz her dönemde teveccüh göstererek imam hatip neslinin yaşatılmasına vesile olmuşlardır. 1912 yılında başlayan bu yolculukta bugün ülke genelinde en kaliteli eğitimlerin verildiği 5 bin 200 imam hatip lisemiz 107 yıl önce kendisine verilen vazifesine emin bir şekilde devam etmektedir. İmam hatiplerin önüne konulan bu engeller hafızlık müessesesinin de önüne konulmuş, neredeyse hafızlık müessesinin beli kırılmaya çalışılmıştır. Her defasında unutulan ilahi bir mesaj vardı ki, o da 'Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz' ayet-i kerimesi idi. Cenab-ı Hak basiret sahibi yöneticileri vesile kılmış, Milli Eğitim Bakanlığımız Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32/4 maddesi ile ortaokul seviyesindeki öğrencilerimize Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarından, hafızlık eğitiminden yararlanma hakkı tanımıştır. Bu yönetmeliğin sağladığı imkanlardan yararlanarak çocuklarının hafızlık eğitimi almalarını isteyen velilerimizin sayısı gün geçtikçe artmış ve hafızlık eğitimi ayrı bir boyut kazanmıştır. İlimizde de bu kapsamda hafızlık projesi uygulanan okullar açılmış ve tüm imam hatip ortaokullarımızda eğitime devam eden yüzlerce evlatlarımız hafızlık eğitimi almak üzere okullarına dilekçelerini vermişlerdir. Bugün burada bu yönetmeliğin Bursa hasadını yapacağız ve projede yer alan çocuklarımızın "Hafızlık İcazet Merasimi" ile gurur duyacağız. Çocuklarımızı ve ailelerini, çocuklarımızı yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyor emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.Törende konuşan Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Bugün Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız arasında yapılan protokolün gereği olarak hafızlık icazeti gerçekleştiriliyor. Çocuklarımızı çok yönlü yetiştirmek üzere iki kurumumuz bir araya geldi. Kur'an'ı ezberleyen bir taraftan da akademik olarak çocuklarımızı hazırlamak için çalışmalar yaptık. Yapılan çalışmanın iki kategorisi var; biri hafız yetiştiren okullar, diğeri de hafızlık pekiştiren okullar. Hafız yetiştiren okullar; bugün 280 hafızımızın arasında bulunan Ali Kuşçu İmam Hatip Lisemizin ve İmam Hatip Ortaokulumuzun 90 öğrencisiyle birlikte 4. Sınıftan sonra imtihanla seçilen öğrencilerimizin 5. Sınıfı okul merkezli Kuran kursu destekli, 6. Sınıfı Kuran kursu merkezli okul destekli bir eğitimle 2 yılda hafızlığını tamamlaması üzerine kurulmuş bir sistem. Sene kaybı olmadan okul ortamından uzak kalmadan öğrencilerimiz 5. Sınıfa başlıyor. 7. Sınıfa hafız olarak devam ediyor. İkincisi ise hafızlık pekiştiren okullar, burada diyanet vakfıyla işbirliği içindeyiz. Öğrencilerimizi bir üst öğrenime, hafızlıklarını tahkim ederek başlayan yaklaşık 10 yıl önce başlayan bir projemiz. Bursa'da da öğrencilerimiz sınavla alınarak proje okullarına yerleştirilmekte sonrada hafızlıklarını tahkim ederek, daha çok ilahiyat fakültelerine gitmekteler. Hafız öğrencilerimiz sadece İlahiyat Fakültelerine gitmekle kalmayıp öğrencilerimizin öylesine başarıları var ki, liselere giriş sınavlarında, robotik kodlama alanlarında bunu da belirtmek istiyorum. Bursa'mızda bu güzel anı yaşatan, emeği geçen tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.Hafızlık eğitimine katılan öğrencileri ve emeği geçenleri kutlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç; "Bugün burada 280 hafızımızın memleketine nayil olma, onların fecrinden istifade etmek üzere aranızdayız. Bu yıl Din Öğretimi Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz ile hafızlık üzerine protokol çalışması başlattık. ve bu çalışmanın 6 ay gibi kısa bir sürede meyvesini ilk kez Bursa'da aldık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.Kur'an'ı Kerim'in önemine vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kur'an'ı Kerim dünyada en çok okunan, her bir harfi korunan, bizim yegane kutsal kitabımızdır. Kur'an'ı Kerim nazil olurken henüz bir kitap haline getirilmeden önce sahabe onu ezberleyerek koruyordu. Hafız koruyan, ezberleyen ve saklayan demektir. Hafızlık bir sahabe mesleğidir. Bugün 280 öğrencimizin hafızlık mutluluğuna ortak oluyoruz. Hepsini yürekten kutluyorum. Ailelerine, öğretmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Eğitime katılan öğrencileri ve ailelerini, eğitim veren hocaları, okul müdürlerini ve öğretmenleri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise; "Sabahın seherinde rahman rahim adıyla başlayan bir hayat, güçlü bir inanç, çekilen emek ve sabrın sonucu elde edilen icazet belgesi. Ortaya çıkan sadece bir unvan. Hafız-ı Kur'an ya da Hamele-i Kur'an. Ben inanıyorum ki, gençlerimiz Kur'an'ı iki şekilde okuyacaklar. Birincisi, tilavetiyle, etraflarına güzel rayiha saçacaklar, Allah Resulünün ifadesiyle. İkincisi de okudukları Kur'an'ın ahkamını, ahlakını yaşamak suretiyle bu topluma örnek olma noktasında bir okuyuş gerçekleştirecekler. Allah ömürlerini bereketli kılsın. Hafızlarımıza emeği geçen Kur'an kursu hocalarımızı, okul müdürü arkadaşlarımı, okullarda görev yapan öğretmen arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok ciddi faydaları ve emekleri var. Öğrencilerimizin ailelerini de ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Bu süreçte yanımızda olan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Din Öğretimi Genel Müdürümüze, Bakanlığımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza şükranlarımı arz ediyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum." dedi.Konuşmaların tamamlanmasının ardından program, protokolün hafızlığını tamamlayan 280 genç hafıza Türk bayrağı ve Ku'an'ı Kerim vermesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BURSA