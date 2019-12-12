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Genç hakim 13. katlı binanın terasından düşerek öldü

Ankara İdare Mahkemesi'nin genç hakimi memleketi Sivas'ta 13 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybetti.

12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:30Genç hakim 13. katlı binanın terasından düşerek öldü
İdare Mahkemesi'nin genç hakimi memleketi 'ta 13 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 15.00 sularında Şeyh Şamil Mahallesi Kartepe Sokakta meydana geldi. Adalet Bakanlığı İdare Hakimlerinden Mustafa Nuri (27), ailesinin ikamet ettiği 13 katlı binanın teras katından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı incelemesi de olay yerinde yapıldı. Kelkit'in cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı. Raporlu olduğu için memleketinde bulunan genç hakimin psikolojik problemleri bulunduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Veysel Korkmaz/İHA)

Kelkit, Ankara, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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