Haberler » Spor » Genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa rekorunu kırıp şampiyon oldu - Spor

Genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa rekorunu kırıp şampiyon oldu

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak hem kendi rekoronu kırdı, hem de Avrupa şampiyonu oldu.

14.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:11Genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa rekorunu kırıp şampiyon oldu
Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 'yi temsil eden Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak hem kendi rekoronu kırdı, hem de Avrupa şampiyonu oldu.

Kırıkkale Gençlik ve İl Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, 06-15 Aralık 2019 tarihleri arasında İsrail'in Eilat şehrinde başlayan Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nın 5'inci gününde Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak rekorunu kırıp, altın madalyanın sahibi olduğu bildirildi.

Uluslararası arenada Türkiye'yi ve Kırıkkale'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, Avrupa rekoru kırarak 2 altın ve 1 gümüş madalyayı kazanan Hakan Şükrü Kurnaz ile koparmada bronz ve silkmede 4'üncü olan Nurgül Yüksel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için katılan tüm sporcular, antrenörler ve teknik heyetimize göstermiş oldukları performanslarından dolayı teşekkür etti. - KIRIKKALE

Şükrü Kurnaz, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:20 Medipol Başakşehir, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor
15:15 Bakan Kasapoğlu: "UEFA'nın soruşturma kararı yok hükmündedir" - Spor
15:10 Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti! - Spor
15:08 Ribery şoku! Ameliyat masasında... - Spor
15:05 Lider Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır - Spor
14:58 Dorukhan Toköz'den müjdeli haber! Fitness çalışmalarına başladı - Spor
13:33 Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik - Spor
12:43 Aykut Kocaman, Taylan Antalyalı'ya kancayı taktı! - Spor
12:20 Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak! - Spor
14.12.2019 15:22:52