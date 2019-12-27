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Genç hamalların konteyner kulübe isteği

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yük taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan gençler, soğuk kış ayında barınabilecekleri bir konteyner kulübe istiyor.

27.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:18 Genç hamalların konteyner kulübe isteği
'ın ilçesinde yük taşımacılığı yaparak geçimini sağlayan gençler, soğuk kış ayında barınabilecekleri bir konteyner kulübe istiyor.

Soğuk havaya rağmen hamallık yaparak, geçim mücadelesi veren gençlerin belediyeden bir isteği oldu. mevkisinde bir araya gelen bir grup genç, vakit geçirebilecekleri bir konteyner kulübe kurulması için belediyenin harekete geçmesi çağrısında bulundular.

"Bizler fakir aile çocuklarıyız"

Belediyeden ihtiyaç duydukları kulübeyi heyecanla beklediklerini belirten Ziya Paşa, "Bizler fakir aile çocuklarıyız. Yazın sıcakta, kışın ise soğukta çalışıyoruz. Çünkü evlerimize ekmek götürmek zorundayız. Anne ve babalarımıza, kardeşlerimize destek olacağız. Ancak gelinen noktada ekmek aslanın ağzında, para kazanmak çok zor. Ancak, zor da olsa aile bütçemize katkı sağlamalıyız. Mahalleli gençler olarak elimizde bir mesleğimiz yok. Hamallık yaparak, aile bütçelerimize bir nebze olsun katkı sağlıyoruz. Belediyemizce, bizler için uygun görülecek bir yerde, üzeri kapalı bir bekleme kulübesi yapılırsa çok sevineceğiz. Başka bir derdimiz yok" diye konuştu.

Mutlu Özkır ise, barınma yeri olmadığı için yağmur ve soğukta beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Ziya Paşa, Tekirdağ, Erenler, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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