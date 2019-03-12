Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 9. Bölge Finali Çanakkale'de Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye
Genelinde Liseler Arası düzenlenen "Genç
Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" nın 9. Bölge Finali, Çanakkale Merkez Dumlupınar
Camisi'nde yapıldı.
Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökçe
' nin başkanlık yaptığı jüri komisyonu bölge finaline yükselen öğrencilere; hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, Türkçe' yi doğru, güzel ve etkili kullanabilme, öz güven ve minber hakimiyeti, beden dilini doğru ve etkili kullanma, zamanı etkili kullanma, dış görünüm gibi kriterler üzerinden değerlendirerek puan verdiler. Çayırova
Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emre Genç
birinci,
Nilüfer Özlüce Rasim Özden ören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf İslam
Özgül tekin ikinci, Lüleburgaz
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed İbrahim
AVCI üçüncü oldu.
Seçici Kurul Üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren öğrencilere, Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İl Müftüsü Arif Gökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz
tarafından ödülleri verildi. - ÇANAKKALE
Genç, Çanakkale, Güncel
Kaynak: İHA