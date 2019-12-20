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"Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Samsun finali Bafra'da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın Samsun finali Bafra'da gerçekleştirildi.

20.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:46
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Yarışması"nın finali 'da gerçekleştirildi.
Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen yarışma, Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Bafra Müftülük Site Camisi'nde yapıldı.
Seçici kurul başkanlığını Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın yaptığı yarışmada sıralamaya giren yarışmacılar, minbere çıkarak onar dakikalık hutbe performanslarını sergiledi.
Samsun'un 11 ilçesinden genç hatiplerin katıldığı yarışma sonucunda 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Turgut Kuş birinci, Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed İkbal Demir ikinci, Atakum Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yılmaz Emre Ekir de üçüncü oldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan, İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Yüksel Aydın ve Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recai Oruç, dereceye girenlere ödüllerini sundu.

Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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