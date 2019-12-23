Genç hemşirenin, hastane tuvaletinde cesedi bulundu!

Avustralya'nın Perth bölgesinde bulunan ve ülkenin en büyük sağlık tesisi olan Joondalup Sağlık Kampüsü'nde görev yapan Jessica Breheny isimli hemşire, hastane tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, Avustralya'nın en büyük sağlık merkezi olan Joondalup'ta gerçekleşti. 1 sene önce hastane envanterinden, çok etkili ve aşırı derecede bağımlılık yapan Fentanil isimli ağrı kesici özelliği olan ilacı kullanmak suçlamasıyla 4 ay görevden uzaklaştırılan genç hemşire, görev yaptığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ FENTANİL

Genç hemşirenin hastane envanterinden kullandığı gerekçesiyle 4 ay görevden uzaklaştırılmasına sebep olan Fentanil isimli ilacı kullandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.Gece vardiyasında görevli hemşire, mesai saatleri içerisindeyken Fentanil'i kullandı ve hayatını kaybetti.

Arkadaşları, hayatını kaybeden genç hemşire Jessica Breheny için, "Hayata çok bağlıydı, yaşamayı seviyordu. Yaşamaktan büyük keyif alıyordu" diyerek ölümüne bir anlam veremediklerini belirttiler.

Öte yandan, genç hemşirenin bir süre önce Conor Breheny isimli kişiyle evlendiği öğrenildi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI PRİNCE'DE AYNI SEBEPTEN ÖLMÜŞTÜ

Dünyaca ünlü Amerikalı pop ikonu Prince, 3 sene önce aynı sebepten ölmüştü. Fentanil isimli aşırı derecede bağımlılık yapan maddeyi kullanan şarkıcı Prince, Minneapolis'in banliyösü Chanhassen'deki evinde ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni, yüksek dozda Fentanil'di.

Prince

FENTANİL NEDİR?

İlk kez 1950'lerin başında Belçika'da tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, tıpta morfinden 80 kat, meperidinden 500 kat daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. Neredeyse 40 yıl sonra, 90'lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, afyon türevi bir madde olmasına karşı laboratuvar ortamında üretiliyor. Etkili bir ağrı kesici olan madde aynı zamanda anestezi için de kullanılıyor. Özellikle kanser hastaları için etkili sonuçlar veren madde, tıp dünyası için en değerli ilaçlar arasında gösteriliyor. Bazı hastalıklar için, hastane ortamında plaster bantla deri üzerinden vücuda girişi sağlanan fentanil henüz çok yakından bilinmediği için dozunu ayarlamak konusunda sorunlar yaşanıyor. Yapılan doz hataları ölümle sonuçlanabiliyor. Yasadışı yolla, uyuşturucu olarak kullanılmaya başlanan madde, bu nedenle çok sayıda ölüme neden oldu. Ancak tıp dünyasında kırmızılı reçeteyle satılan bir ilaç olarak literatürdeki yerini koruyor. Kanunlardaki açıklardan faydalanan uyuşturucu tacirleri,ekonomik gelirin yüksek olduğu Kanada'yı ilk pazar olarak belirledi. Bu nedenle fentanil kaynaklı ölüm haberlerinin birçoğu Kanada'dan dünyaya yayılıyor.