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Genç İbrahim kalbine yenik düştü

Manisa'nın Kula ilçesinde kalbindeki rahatsızlık sebebi ile bir süredir tedavi gören 23 yaşındaki İbrahim Ulusu, kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

22.07.2019 16:17 Genç İbrahim kalbine yenik düştü
Manisa'nın Kula ilçesinde kalbindeki rahatsızlık sebebi ile bir süredir tedavi gören 23 yaşındaki İbrahim Ulusu, kalbine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Kula'da bir süre önce yakalandığı kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki İbrahim Ulusu, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kalbine yenik düşen genç İbrahim'in ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Genç İbrahim'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kula'ya bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük mahalle mezarlığına defnedildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa, Kula, 3. Sayfa

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