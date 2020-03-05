Genç İletişimciler Yarışması'nda ödül kazananlar açıklandı

30. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini törende aldı.

Bu yıldan itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı'nın (ADV) ortak girişimiyle düzenlenmeye devam eden Genç İletişimciler Yarışması'nın ödül töreni, Hilton İstanbul Bosphorus'ta yapıldı. 30'uncu kez düzenlenen yarışmaya, 36 üniversitenin iletişim fakültelerinden Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında 486 öğrencinin 537 projeyle katıldı. Seçici Kurullar 21 üniversiteden 59 öğrencinin toplam 43 projesini ödüle değer buldu. Törende gençler, heyecanları ve projeleriyle gurur tablosu oluşturdu.

Bu yıl 30. kez düzenlenen yarışmaya bugüne kadar 20 bine yakın öğrenci 15 binden fazla projeyle başvurdu. Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal, Şirin Ediger ise daha önce bu yarışmada ödül alan ve bugün medyada önemli pozisyonlara gelmiş ve başarılı haberlere imza atmış isimlerin bazıları.

"Genç iletişimciler geleneksel ve yeni medya arasında köprü kuracak"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Açılış konuşmasında "Genç İletişimciler Yarışmasını bu yıldan itibaren gazetecilik sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile beraber düzenliyoruz. İletişim sektörüne gönül vermiş gençlerimizin yoluna, artık Cemiyet ile birlikte ışık tutacak olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Sözlerine "Medya endüstrisi teknolojik dönüşümün farkında, geleneksel medya dijital medyayla bir arada yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Medyanın dikkate alması gereken temel bir konu var; değerli içerik oluşturmak. Değerli içerik aynı zamanda kalite, sorumluluk, güvenirlik gibi kavramları da içinde barındırıyor." Diyerek devam eden Dogan Yalçındağ Genç iletişimcilerin geleneksel ve yeni medya arasında köprü kurulmasında büyük rol oynayacağını vurgulayarak, gençlere, "Başarının temel sırrı, sevdiğiniz bir işte çalışmak ve işinizi tutkulu bir şekilde yapmaktır. Ne mutlu size ki severek yapacağınız bir meslek seçmişsiniz… Şimdi sıra, bu meslekte başarılı olarak, adınızı Türk medya tarihine yazdırmakta… Başarıyı istemeli ve vazgeçmemelisiniz. Kendinize inanın ve güvenin. Çünkü biz size inanıyor ve güveniyoruz" diye seslendi.

TGC Başkanı Turgay Olcayto: "Dürüst yapıldığında gazetecilik çok onurlu bir meslektir"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise 30. Genç İletişimciler Yarışması'na katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek genç gazeteci adaylarına seslendi:

"Medyanın genel anlamda içinde bulunduğu farkındasınız. Çok iyi günler geçirmiyoruz. Gazeteci olarak da asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü zaman zaman dile getirdiğimiz eski dönemlere bakınca pek çok darbe, sıkıntı geçirdi bu ülke. Ama gazetecilik hepsinden yüz akıyla çıkmayı başardı. Yine öyle olacağını düşünüyorum. Genç gazeteci adayı arkadaşlarıma sorgulayan, irdeleyen bir dil edinmelerini diliyorum, çok okumalarını tavsiye ediyorum. Türkiye ne çekiyorsa cehaletten çekiyor. Bugün laik Cumhuriyeti'n özlemini çekiyoruz, demokrasinin özlemini çekiyoruz. Gazeteciler olarak duruşumuzdan hiç ödün vermiyoruz. Sizin de bu onurlu mesleği seçtiğinizde size 'Bu zamanda gazetecilik yapılır mı?' diyecekler. Dürüst yapıldığında, evrensel gazetecilik ilkelerine uygun yapıldığı zaman çok onurlu bir meslektir gazetecilik. İçine girdiğiniz zaman göreceksiniz. Ödül kazanan tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum."

Genç iletişimcilerin mutluluk ve heyecan dolu günü

İletişim Fakültesi Lisans öğrencilerinin 2018 – 2019 ders yılında yaptıkları çalışmalarla katıldıkları yarışmanın ödül törenine; Aydın Doğan Vakfı'nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, TGC Başkan Yardımcısı ve Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu BaşkanıHakan Güldağ, Genel Sayman Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu üyeleri CNN İstihbarat Şefi Göksel Göksu, TRT İstanbul Haber Müdürü İhsan Yılmaz, Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş ve Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, NetD Müzik Genel Müdürü Feride Başbuğ, Hürriyet Gazetesi Yazarları Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, TGC Denetim Kurulu Üyesi Engin Başcı, TGC Balotaj Kurulu üyeleri Haşmet Yavuz, Serkan Ocak,kıdemli üyeler Faruk Bildirici, Garbis Özatay, Uğur Gürtunca, Mehmet Gündüz, Kenan Akın, Engin Köklüçınar, Naci Karaman, Murat Erdin, Olay Tan, Handan Barlas ve Baturhan Koçak'ın yanı sıra rektörler, dekanlar, gazeteciler, öğretim görevlileri ve finale kalan öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu Şule Zeybek'in yaptığı 30. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni'nde öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Yarışma kategorilerinde birincilik ödülü sahibi olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği ile 1.000 TL para ödülünün yanı sıra 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki; ikincilik ödülü sahibi olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği ile 300 TL değerinde para ödülü ve 150 TL Hepsiburada hediye çeki; üçüncülük derecesine sahip öğrenciler de Ödül Heykelciği ile 200 TL para ödülü ve 100 TL Hepsiburada hediye çekinin sahibi oldular. 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' Ödülüne değer bulunan katılımcılar ise Ödül Heykelciğinin yanı sıra 1.000 TL'lik para ödülü ve 500 TL Hepsiburada hediye çeki almaya hak kazandı.

Ayrıca Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Grubunun iş birliği ile yarışmanın birincilerinden seçilecek toplam 5 öğrenci, yaz ayı içinde NetD, Slow Türk, Hürriyet Emlak, Doğan Kitap ve Doğan Burda'da 1 aylık staj yapma imkanına sahip olacak.

Törenin sonunda ödül kazanan üniversitelerin iletişim fakültelerinin dekanlarına ADV Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş anı plaketi verdi.Tören toplu fotoğraf çekimi ve ikramla son buldu.